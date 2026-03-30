От первого iPhone до iPhone 17: блогер сравнил качество съемки на всех айфонах

Во всех случаях съемка велась в одинаковых условиях и с одним и тем же сюжетом.

Техноблогер Маркес Браунли с 20-миллионным YouTube-каналом провел небольшой эксперимент с целью узнать, как изменилась камера iPhone за почти 20 лет. Ютубер сделал одно и то же фото на моделях со всех линеек, с самого первого iPhone по 17.

Большинство пользователей отмечают, что качество фотографий изменилось далеко не так заметно, как можно было бы ожидать – особенно за последнее десятилетие. Некоторые и вовсе отмечают, что снимки со старых iPhone, начиная с 4 или 5, выглядят более реалистично, чем с 16 или 17.

"У старых моделях iPhone есть слегка зернистый, но натуральный стиль, который вызывает ностальгию по той эпохе", – пишет пользователь.

Видео дня

Для сравнения: первый iPhone был оснащен камерой с разрешением всего 2 мегапикселя, тогда как iPhone 17 получил уже два 48-Мп сенсора. Кроме того, современные модели имеют более крупные матрицы и светосильную оптику.

Среди дополнительных преимуществ новых айфонов – это фазовый автофокус (PDAF), оптическая стабилизация, технология пиксельного объединения и продвинутые методы вычислительной фотографии, включая обработку с использованием искусственного интеллекта.

