Эксперты раскрыли правду о 'монете на роутере': ускоряет ли это интернет

В сети стремительно набирает популярность очередной вирусный лайфхак: якобы обычная монета, положенная на Wi-Fi-роутер, способна усилить сигнал и ускорить интернет. Но эксперты предупреждают: это не только бесполезно, но и потенциально вредно для устройства.

Суть лайфхака в том, что металлическая монета якобы работает как дополнительная антенна или помогает рассеивать тепло. Идея выглядит привлекательно – простое решение без затрат и настроек. Но, согласно материалу IDK, такие утверждения не соответствуют реальности и основаны на неправильном понимании работы беспроводных технологий.

Современные домашние роутеры работают в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, где длина волны измеряется сантиметрами. Для влияния на сигнал требуется точно рассчитанный металлический элемент с определенной формой, размером и расположением. Обычная монета не обладает ни нужными характеристиками, ни электрическим соединением с устройством, чтобы как-то повлиять на сигнал.

Эксперты подчеркивают: антенна – это не просто кусок металла рядом с передатчиком. Это инженерно настроенный компонент, который преобразует электрический сигнал в радиоволны. Монета, лежащая на пластиковом корпусе, никак не участвует в этом процессе и не может изменить распределение сигнала.

Откуда появился этот миф? Частично он связан с реальными экспериментами, где используются отражающие поверхности (например, алюминиевая фольга), чтобы направлять сигнал. Но в домашних условиях такие методы требуют точных расчетов и размеров, а не случайной монеты.

При этом у этого лайфхака есть реальный минус. Роутеры охлаждаются за счет вентиляционных отверстий, и размещение посторонних предметов на корпусе может лишь ухудшить теплоотвод. Перегрев приводит к снижению производительности, сбоям и даже сокращению срока службы устройства.

Дополнительно металл может отражать и искажать радиосигнал. Хотя одна монета вряд ли критично повлияет на интернет, размещение металлических предметов рядом с роутером противоречит рекомендациям специалистов и может создавать лишние помехи.

Эксперты сходятся во мнении: качество Wi-Fi зависит не от "лайфхаков", а от правильного размещения роутера, отсутствия помех и выбора подходящего диапазона. Центральное положение, открытое пространство и минимальное количество преград дают куда больший эффект, чем любые вирусные советы из интернета.

Современный Wi-Fi роутер – это не просто "раздатчик интернета", а полноценный центр управления сетью.

А если у вас старый 2.4 ГГц роутер, возможно, самое время обновиться.

Вас также могут заинтересовать новости: