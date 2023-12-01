Мессенджер Цукерберга станет чуточку надежней.

В самом популярном мессенджере в мире – WhatsApp – появилась новая опция, которая позволяет ограничивать доступ к особо важным перепискам по специальным паролям. С ней мессенджер Цукерберга станет чуточку надежней.

Функция "Закрытие чатов" была доступна с мая 2023, а теперь к ней добавились "секретные коды". Они обеспечивают еще один уровень защиты на случай, если кто-то получит доступ к вашему телефону или вы пользуетесь устройством вместе с кем-то еще.

Как отмечают разработчики, секретный код – это уникальный пароль. Он отличается от того, который используется для разблокировки смартфона, и обеспечивает закрытым чатам дополнительную защиту.

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Как показано на предоставленном примере, для создания такого секретного кода можно использовать буквы, цифры, специальные символы. Подойдут даже эмодзи.

В WhatsApp отмечают, что пользователи также могут скрыть папку "Закрытые чаты" из общего списка: она будет видна только после ввода секретного кода в строке поиска. Если вы не хотите скрывать переписки, их можно оставить в общем списке чатов.

А для того, чтобы переместить новый чат в категорию закрытых, достаточно просто нажать на него и удерживать. Открывать настройки чата больше не обязательно.

Новая функция постепенно появляется у части пользователей и станет доступна для всех в ближайшие дни.

Ранее WhatsApp по просьбе пользователей вернул старую, но популярную функцию. Речь идет о возможности отправки "одноразовых" фото и видео, которую убрали больше года назад.

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