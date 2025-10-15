Похоже, провайдеры просто надеялись, что никто не будет смотреть вверх, говорят исследователи.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Мэриленда выяснили, что часть спутниковых каналов связи по-прежнему передаёт данные в открытом виде без шифровки.

Для эксперимента им хватило оборудования общей стоимостью около 600 долларов, и то, что они поймали оказалось тревожным.

Как рассказал профессор Аарон Шульман в интервью Wired, команда 3 года направляла обычную бытовую спутниковую антенну на геостационарные спутники и записывала сигналы: "Мы думали, что всё зашифровано. Но каждый раз, когда ловили что-то новое, оказывалось - нет".

Видео дня

С помощью приёмника и ТВ-тюнера исследователи смогли получить фрагменты телефонных звонков и сообщений пользователей провайдера T-Mobile в США, данные бортового Wi-Fi самолётов, а также служебные сигналы с нефтяных платформ и электростанций. Более того, среди перехваченных потоков оказались военные и полицейские переговоры, где раскрывались координаты техники и объектов.

В одном из девятичасовых сеансов записи исследователи смогли увидеть номера и переписку более 2700 пользователей T-Mobile, правда, только входящие данные, а не те, что отправлялись с устройств.

Профессор Дейв Левин, соавтор исследования, переживал, что совершил преступление, однако команда действовала законно, лишь пассивно принимая открытые сигналы, не вмешиваясь в передачу данных.

Учёные уточнили, что с их позиции в Сан-Диего удалось поймать сигналы только примерно с 15% всех работающих спутников, но даже этого хватило, чтобы обнаружить десятки открытых каналов. По их словам, подобная уязвимость может быть массовой, ведь многие операторы просто надеялись, что никто не будет смотреть вверх.

После публикации результатов исследователи уведомили компании и агентства, чьи данные передавались без шифрования. Некоторые, включая T-Mobile, Walmart и KPU, уже исправили проблему. Но часть операторов, по словам учёных, до сих пор транслирует данные открыто.

Ранее мы рассказывали, что спутники Starlink Маска начали падать на Землю с пугающей частотой. Срок службы спутников Starlink составляет около пяти лет, и они специально спроектированы так, чтобы полностью сгореть в атмосфере Земли, прежде чем достичь Земли.

Вас также могут заинтересовать новости: