Уже через несколько часов платформа скрыла данные о местонахождении некоторых аккаунтов.

В X обновили страницу "About This Account", где теперь можно увидеть страну или регион, к которым привязан профиль. Об этом сообщил глава продукта X Никита Бир, по его словам, это шаг к большей прозрачности и к тому, чтобы пользователи могли лучше понимать, кто стоит за контентом.

Но запуск пошёл боком, например, многие сразу заметили риски для людей в странах с ограниченной свободой слова. Подобная прозрачность может грозить для них реальными последствиями. Также некоторые юзеры указали, что функция выглядит как принудительное вычисление пользователей.

И действительно, вскоре X начал убирать данные о местоположении некоторых аккаунтов. Бир также признал, что информация не на 100% точная, особенно у старых профилей.

Пока команда разработчиков разбиралась с фичей, пользователи кинулись проверять географию своих онлайн-оппонентов - и обнаружили много занятного.

Например, оказалось, что крупные аккаунты, поддерживающие Трампа и MAGA, ведутся вовсе не из США. MAGA NATION с почти 400 тысячами подписчиков базируется в одной из восточноевропейских стран вне ЕС (в X не уточняется, что это за страна), а другой крупный аккаунт под названием America First, активно публикующий религиозно-трампистские лозунги, почему-то числится в Бангладеше.

Кроме того, оказалось, что крупные аккаунты, поддерживающие вторжение России в Украину и в целом российскую армию, тоже ведутся не из России. К примеру, аккаунт Russian Army с более 60 тысячами подписчиков базируется в Индии.

Также в сети распространяются скриншоты, что якобы аккаунты правительства США ведутся из Израиля, но это, как заявляет Бир, фейк. X не активировал эту функцию для официальных аккаунтов правительств стран.

