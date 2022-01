Теперь резервные копии чатов будут учитываться наравне с другими файлами, находящимися в облачном хранилище.

Четвертый по популярности мессенджер в Украине WhatsApp "урежет" функционал для пользователей смартфонов на Android. Речь идет об ограничениях на хранение резервной копии переписки в облаке Google Drive.

Сейчас между Google и WhatsApp заключено соглашении о безлимитном использовании "гугл диска" для пользователей мессенджера. Как выяснили журналисты WABetaInfo, в скором времени это изменится, и резервные копии чатов будут учитываться наравне с другими файлами, находящимися в облачном хранилище.

Зарегистрировав аккаунт Google, вы бесплатно получаете 15 ГБ, но эти данные уже могут быть заняты фото/видео контентом или другой информацией. Получается, места для хранения переписки из WhatsApp попросту не окажется, тем более что отдельные переписки могут легко занимать несколько ГБ свободного пространства.

Таким образом, WhatsApp будет выделять каждому пользователю приложения на Android квоту для хранения переписки, а когда лимит будет подходить к концу, пользователю предложат удалить лишнее – либо приобрести платный тариф.

Стоит отметить, что такое ограничение затронет только Android-пользователей, тогда как на обладателях айфонов оно совершенно никак не отразится – спасибо iCloud.

