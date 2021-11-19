Вторым по популярности является мессенджер Facebook, на третьем-четвертом местах находятся Telegram и WhatsApp.

У украинцев сейчас наиболее распространенным средством для коммуникаций является Viber.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС), который с 10 по 15 сентября 2021 года провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Согласно полученным данным, Viber пользуется 73,6% опрошенных.

Вторым по популярности является мессенджер Facebook – 42,7%. На третьем-четвертом местах находятся Telegram (используют 31,6% опрошенных) и WhatsApp (25,3%). Менее всего пользуется популярностью канал обмена сообщениями Signal, возможности которого для таких целей использует лишь 3,8% опрошенных.

Читайте также"Терпи, терпи": стих Василия Стуса неожиданно ворвался в тренды украинского TikTok (видео)Вместе с тем, 18,7% респондентов ответили, что не обмениваются сообщениями с мобильного телефона ни в одном из вышеупомянутых приложений.

Если брать данные за февраль т. г., то динамика использования мобильных приложений показывает, что больше стали использовать Viber ( увеличение с 65,8% в феврале до 73,6%), мессенджер Facebook (с 34,9% до 42,7%) и Telegram (24,2% до 31,6%).

По половому распределению, чуть больше мужчин, чем женщин используют Telegram (34,9% и 28,9% соответственно).

Отмечается также, что в разрезе возрастных групп, Viber сохраняет первенство в использовании в каждой из категорий.

В то же время оказалось, что в возрастной категории 18-29 лет на втором и третьем месте по популярности (в отличие от других) находится Telegram (64,3%) и Instagram (61,0%).

Доля опрошенных, которые не используют ни один из перечисленных приложений, является самой низкой среди возрастной категории 18-29 лет (1,4%) и увеличивается с возрастом: 30-39 лет – 2,7%, 40-49 лет – 9,7%, 50-59 лет – 21,9%, 60-69 лет – 32,9%, 70 лет и старше – 57,9%.

В зависимости от типа населенного пункта (городское и сельское население), возможности Telegram и WhatsApp несколько больше использует городское население: Telegram – 37,1% среди городского населения и 20,3% среди сельского, WhatsApp – 29,7% среди городского населения и 16,3% среди сельского. Среди сельского населения выше уровень, чем среди городского, тех опрошенных, которые не используют ни одно из перечисленных приложений – 24,7% и 15,8% соответственно.

Опрос проводился методом телефонных интервью. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Ранее сообщалось, что на фоне глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp был зафиксирован приток новых пользователей Viber.

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Автор: Инна Андалицкая