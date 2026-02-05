Раньше нейродубляж работал только на девяти языках и был доступен для отдельных контентмейкеров.

YouTube объявил о масштабном обновлении своей функции автоматического дубляжа на базе искусственного интеллекта. Теперь ИИ-дубляж доступен для всех авторов видео, а также поддерживает 27 языков – включая украинский.

Раньше нейродубляж работал только на девяти языках и был доступен для отдельных контентмейкеров. Теперь технология стала массовой – компания рассчитывает, что это поможет "сделать глобальные истории локальными" и упростит поиск контента независимо от языка.

Одним из ключевых нововведений стала технология Expressive Speech, ориентированная не только на точность перевода, но и на передачу интонации и эмоций автора. Благодаря этому дублированная речь должна звучать менее "роботизированно" и лучше передавать энергетику оригинальной звуковой дорожки.

Видео дня

Кроме того, YouTube работает над автоматической синхронизацией движения губ с переведённой аудиодорожкой. Эта технология пока тестируется, но в перспективе должна сделать дублированные видео более естественными и реалистичными для зрителей.

ИИ-дубляж постепенно раскатывают для всех пользователей. Чтобы поменять язык аудио, нужно нажать на шестеренку в плеере и выбрать пункт "Звуковая дорожка". Дубляж добавляется во все новые видео автоматически, а в уже загруженных ранее он появится "позже".

Ранее на YouTube обнаружили загадочное видео длиной 140 лет – у него уже почти 5 млн просмотров. Видео не имеет звука, картинки и даже названия, а сам канал, вероятно, связан с Северной Кореей.

УНИАН рассказывал, что Instagram вдруг начал показывать пользователям рекламу с их лицами. Соцсеть получает доступ к вашей внешности, если вы использовали Meta AI для редактирования своих селфи.

Вас также могут заинтересовать новости: