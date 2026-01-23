Эксперимент с 99 смартфонами обманул Google Maps и создал фейковую пробку (фото)

Телефоны в тележке передавали данные о местоположении, которые Google интерпретировал как сотню медленно едущих автомобилей.

В Берлине произошел необычный эксперимент, который наглядно показал, насколько уязвимыми могут быть цифровые навигационные сервисы. Художник Саймон Веккерт сумел обмануть Google Maps, создав фейковую пробку при помощи сразу 99 смартфонов, пишет SuperCarBlondie.

Для эксперимента мужчина собрал десятки старых телефонов, запустил на них Google Maps и поместил все устройства в небольшую тележку. Медленно передвигаясь по спокойным улицам города, он заставил алгоритмы сервиса "поверить", что по дороге движется плотный поток автомобилей.

В результате приложение отметило участок дороги "красным" цветом, а водителям начал предлагать альтернативные маршруты объезда, хотя в реальности никакого трафика на улице не было.

Эксперимент быстро привлек внимание в сети, так как продемонстрировал, что Google Maps формирует картину дорожной ситуации исключительно на основе данных, получаемых от пользователей. Система интерпретировала большое количество устройств, движущихся с низкой скоростью в одном месте, как классическую городскую пробку.

Сам автор проекта отметил, что его цель заключалась не в "троллинге", а в демонстрации того, как алгоритмы больших данных способны формировать нашу реальность. Люди привыкли безоговорочно доверять виртуальным картам, не задумываясь о том, насколько легко эти данные могут быть искажены.

В Google отреагировали на ситуацию с юмором, подчеркнув, что такие эксперименты помогают улучшать работу сервиса. Системе пока сложно отличить реальное движение автомобилей от нестандартных сценариев, подобных этому, признали в компании.

