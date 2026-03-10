Известный украинский певец тайно развелся после 18 лет брака

У экспары есть два общих ребенка.

Украинский певец Александр Кварта, который стал известен благодаря участию в шоу "Украина має талант", "Караоке на Майдане" и Нацотборе на "Евровидение-2011", развелся с женой Ольгой после 18 лет совместной жизни.

Об изменениях в личной жизни артиста указано в Едином государственном реестре судебных решений. Инициатором завершения отношений стала бывшая жена, которая подала иск в конце мая 2025 года.

"Они поняли, что не в состоянии создать хорошую семью из-за разных взглядов на жизнь. Чувство уважения и любви друг к другу утрачено, дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака считается невозможным. Брачно-семейные отношения стороны не поддерживают с мая 2025 года, каждый из них живет своей жизнью и своими интересами. Отмечает, что их брак является формальным. Убеждена, что дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака невозможны и противоречат ее интересам", - говорится в заявлении.

К слову, дело уже было рассмотрено, а решение вступило в силу еще в июле прошлого года. Интересно, что экс-супруги официально не комментировали это решение. У них есть два общих сына.

