Трамп развернул цены на газ в Евросоюзе

Затягивание войны в Иране может отразиться на закупках газа ЕС на зиму.

Цены на природный газ в Евросоюзе упали после того, как президент США Дональд Трамп спрогнозировал, что война в Иране скоро закончится.

Издание Bloomberg отмечает, что базовые фьючерсы на "голубое топливо" упали на 17%, что стало самым большим внутридневным падением с 2023 года.

Трамп не верит, что конфликт закончится на этой неделе, но подчеркнул, что операция идет с опережением графика и может быть завершена "очень скоро".

Слова президента США несколько успокоили энергетические рынки, но "они имеют ограниченное действие", отметили стратеги ING Groep NV Уоррен Паттерсон и Эва Мантей. По их словам, для поддержания снижения цен необходимо возобновить поставки энергоресурсов через стратегически важный Ормузский пролив.

Издание отмечает, что через пролив проходит около пятой части мировых потоков сжиженного природного газа, главным образом с крупнейшего в мире завода в Катаре, который с прошлой недели не работает.

"Хотя Иран неоднократно заявлял, что маршрут открыт, с начала конфликта движение по нему практически остановилось. Нападения в регионе пока не утихают: 10 марта несколько стран Ближнего Востока объявили о ракетной угрозе, включили сирены или перехватили беспилотники", - отмечают журналисты.

Bloomberg добавляет, что война в Иране вызвала перебои в торговле газом. Журналисты дают понять, что ее затягивание может осложнить закупку газа ЕС на следующую зиму, и отмечают, что несколько кораблей со сжиженным газом уже изменили свой курс и теперь направляются в Азию.

"За СПГ будет вестись ожесточенная борьба, которая, вероятно, будет оставаться жесткой, пока в регионе Персидского залива не восстановится определенная стабильность", - отметил аналитик энергетических рынков компании Marex Бен Самуэль.

Блокирование Ормузского пролива и цены на газ - главные новости

2 марта Иран объявил, что будет обстреливать корабли, которые будут проходить через Ормузский пролив. Впрочем, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильского и американского послов со своей территории, получит неограниченный проход через Ормузский пролив, начиная с 10 марта.

Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал оборонную миссию для разблокирования Ормузского пролива.

На фоне фактической блокировки Ормузского пролива цены на газ в ЕС взлетели до небес.

