Украинки завершили матчевую встречу с разгромным счетом.

Сборная Украины уверенно обыграла сборную Японии в рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Матчевая встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу Украины.

17 апреля состоялось еще два матча. Элина Свитолина с боем обыграла первого номера сборной Японии Юки Найто - 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).

E-L-I-N-A 🇺🇦@ElinaSvitolina clinches the tie for Ukraine with a hard-fought 6-2 4-6 7-6(3) win against Japan’s Yuki Naito, coming back from a break down FOUR times in the decider!#BJKCuppic.twitter.com/xj2MNSTRVf — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 17, 2021

Украина одержала досрочную победу, и поединок с участием Марты Костюк был отменен. Состоялась только парная встреча, в которой Людмила и Надежда Киченок обыграли Сихо Акиту и Химари Сато - 6:2, 7:6 (2).

Благодаря победе над Японией сборная Украины обеспечила себе место в квалификации Финала Кубка Билли Джин Кинг (победительницы квалификации получат путевку в финальную часть турнира). Соперник украинской сборной станет известен позже.

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Кубок Билли Джин Кинг: главное

Ранее соревнования назывались Кубок Федерации, но их переименовали в честь знаменитой американской теннисистки и функционерки.

Поединок между Японией и Украиной должен был состояться в апреле 2020, но из-за мирового локдауна матч удалось организовать только сейчас.

Победитель матча будет иметь право сыграть в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг, что в свою очередь позволит попасть в финальную стадию соревнований.

В первый день украинки Элина Свитолина и Марта Костюк одержали две победы.

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Автор: Антон Дударь