Актер из "Игры престолов" установил мировой рекорд в пауэрлифтинге (видео)

Известный исландский актер Гафтор Бьернссон, который исполнял роль Григора Клигана по прозвищу "Гора" в сериале "Игра престолов", установил новый мировой рекорд в пауэрлифтинге.

Тяжелоатлет поднял штангу весом 501 килограмм, что стало лучшим результатом в истории дисциплины. Предыдущее достижение британца Эдди Холла он обошел на один килограмм.

Выступление Бьернссона из-за пандемии коронавируса проходило в его спортивном зале в Исландии не в рамках официального турнира. Трансляция события шла в эфире телеканала ESPN.

Видео исторического момента опубликовано в Twitter-аккаунте пользователя Sami.

Hafthor Bjornsson has only gone and set the new World Record Deadlift (501kg) beating 500kg, the former World Record previously set by Eddie Hall 😱 pic.twitter.com/UaRI8tu0CX