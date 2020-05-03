Актер из "Игры престолов" установил мировой рекорд в пауэрлифтинге (видео)
Известный исландский актер Гафтор Бьернссон, который исполнял роль Григора Клигана по прозвищу "Гора" в сериале "Игра престолов", установил новый мировой рекорд в пауэрлифтинге.
Тяжелоатлет поднял штангу весом 501 килограмм, что стало лучшим результатом в истории дисциплины. Предыдущее достижение британца Эдди Холла он обошел на один килограмм.
Выступление Бьернссона из-за пандемии коронавируса проходило в его спортивном зале в Исландии не в рамках официального турнира. Трансляция события шла в эфире телеканала ESPN.
Видео исторического момента опубликовано в Twitter-аккаунте пользователя Sami.
Hafthor Bjornsson has only gone and set the new World Record Deadlift (501kg) beating 500kg, the former World Record previously set by Eddie Hall 😱 pic.twitter.com/UaRI8tu0CX— 𝙎𝙖𝙢𝙞 (@SamiulAmiin) May 2, 2020
УНИАН ранее сообщал о том, что индийский бегун побил рекорд легендарного Болта во время гонки с буйволами.