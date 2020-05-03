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Актер из "Игры престолов" установил мировой рекорд в пауэрлифтинге (видео)

14:45, 03 мая 2020
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Бьернссон - звезда сериала Игра престолов / фото: hbo.com

Известный исландский актер Гафтор Бьернссон, который исполнял роль Григора Клигана по прозвищу "Гора" в сериале "Игра престолов", установил новый мировой рекорд в пауэрлифтинге.

Тяжелоатлет поднял штангу весом 501 килограмм, что стало лучшим результатом в истории дисциплины. Предыдущее достижение британца Эдди Холла он обошел на один килограмм.

Выступление Бьернссона из-за пандемии коронавируса проходило в его спортивном зале в Исландии не в рамках официального турнира. Трансляция события шла в эфире телеканала ESPN.

Видео исторического момента опубликовано в Twitter-аккаунте пользователя Sami.

УНИАН ранее сообщал о том, что индийский бегун побил рекорд легендарного Болта во время гонки с буйволами.

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