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Индийский бегун побил рекорд легендарного Болта во время гонки с буйволами (видео)

13:28, 15 февраля 2020
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Гауда стал звездой в Индии / фото: twitter.com/dp_satish

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Это произошло во время традиционной гонки с буйволами "Камбала", передает BBC.

Бегун Сринивас Гауда преодолел стометровую отметку за 9,55 секунды, сумев побить рекорд Болта - 9,58. Это достижение не будет зафиксировано официально, однако индийский спортсмен все равно стал героем на родине.

Ямайский спринтер установил рекорд на официальном уровне во время берлинского чемпионата мира в 2009-м году.

Полная дистанция гонки с буйволами составляет 142 метра - ее Гауда преодолел за 13,62 секунды.

Видео забега опубликовал YouTube-канал TV5 Kannada.

УНИАН ранее сообщал о том, что в США бегун по имени Иисус спас соперника с наклейкой "Иисус спасает".

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