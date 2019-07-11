Один из главных кураторов системы допинга в России добился отмены наказания в CAS

Виталий Мутко выиграл дело в Спортивном арбитражном суде.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

Данное решение опубликовано на сайте суда.

В CAS решили аннулировать решение Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года. Тогда российский чиновник получил пожизненное отстранение от Игр в любом качестве. Мутко подал апелляцию на этот вердикт 26 декабря того же года.

Наказание для Мутко последовало в связи со скандалом вокруг допинговой системы в российском спорте, который возник после Олимпийских игр Сочи-2014.

Бывший директор Антидопингового центра России Григорий Родченков, получивший убежище в США, рассказал о том, что Мутко был одним из главных кураторов программы по сокрытию положительных допинг-проб в российском спорте.

С мая прошлого года Мутко занимает должность вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития.

УНИАН также сообщал, что двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг.