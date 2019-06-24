Двух российский легкоатлетов надолго дисквалифицировали за допинг

Артем Леоненко и Наталья Хохлова признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Российские легкоатлеты Артем Леоненко и Наталья Хохлова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Леоненко, который специализируется в беге на выносливость, признали виновным в нарушении пункта 2.2 общероссийских допинговых правил: "Использование/попытка использования запрещенной субстанции/метода".

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Спортсмен получил дисквалификацию на четыре года, которая действует с 8 февраля 2019 года.

У Хохловой, которая выступает в беге на средние и длинные дистанции, в допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество - метилгексанамин.

Легкоатлетка дисквалифицирована на два года с даты временного отстранения - 12 ноября 2018 года. А ее результаты на чемпионате России по кроссу-2018 аннулированы.

Как сообщал УНИАН, Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение российских легкоатлетов.