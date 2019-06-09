Определился победитель мужского турнира Ролан Гаррос

Легендарный Рафаэль Надаль в двенадцатый раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем Ролан Гаррос. В финальном матче вторая ракетка мира обыграл четвертую ракетку турнира, австрийца Доминика Тима.

Соперники провели на корте 3 часа. Надаль одержал победу в четырех сетах - 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Читайте такжеЗнаменитый британский теннисист Энди Маррей прошел посвящение в рыцари

Надаль в третий раз подряд и в двенадцатый раз в карьере выиграл Ролан Гаррос.

Испанец стал первым, кому удалось взять двенадцать титулов на одном из турниров "Большого шлема". Ранее он делил рекорд по этому показателю с австралийкой Маргарет Корт, которая одиннадцать раз выигрывала Australian Open.

Также эта победа стала для Надаля восемнадцатой на турнирах "Большого шлема". По количеству титулов на "Шлемах" испанец сохраняет второе место после Роджера Федерера (20).

Как сообщал УНИАН, победительницей женского турнира Ролан Гаррос стала австралийка Эшли Барти.