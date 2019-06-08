Австралийская теннисистка стала победительницей Ролан Гаррос

Эшли Барти впервые в карьере выиграла титул на турнире "Большого шлема".

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Ролан Гаррос. В финальном матче восьмая ракетка мира обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову.

Барти отдала сопернице только четыре гейма - 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.

23-летняя австралийка завоевала пятый титул в карьере и впервые выиграла турнир "Большого шлема".

Барти стала первой за 46 лет австралийкой, которой удалось победить на Ролан Гаррос.

Благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции Барти впервые в карьере поднимется на второе место в рейтинге WTA.

Как сообщал УНИАН, последней из украинок Ролан Гаррос покинула Леся Цуренко, которая вылетела в третьем круге. Также на этой стадии борьбу за титул прекратила Элина Свитолина.