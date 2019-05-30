Матч украинки Цуренко на Ролан Гаррос не был доигран сегодня вечером

Встречу перенесли на завтра из-за темноты.

Матч второй ракетки Украины Леси Цуренко, в котором ей противостоит сербская теннисистка, 76-я ракетка мира Александра Крунич, не был доигран сегодня вечером на Открытом чемпионате Франции - Ролан Гаррос. Причиной стало наступление темноты и опасность выпадения осадков.

Игру второго круга остановили при счете 6:6 в третьем сете - встреча к этому моменту длилась 2 часа 25 минут. Начало было за сербкой, которая доминировала в первой партии и выиграла ее - 7:5. Во втором сете Цуренко действовала значительно лучше и выиграла ее с таким же счетом - 7:5.

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В кульминации третьего сета украинка допустила несколько ошибок и позволила сопернице получить матчбол, однако Крунич его не реализовала.

Отметим, что на матчах турнира Большого Шлема в Париже не предусмотрено проведение тай-брейка в решающей партии. Таким образом, матчи продолжаются до разницы в два гейма в третьем сете у женщин (в пятом - у мужчин).

Ролан Гаррос. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) - Александра Крунич (Сербия) - 5-7, 7-5, 6-6 *матч перенесен

Теннисистки доиграют матч в пятницу.

В следующем раунде победительница этой встречи сразится против румынки Симоны Халеп.