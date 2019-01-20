Букмекеры назвали фаворита в матче Свитолиной и американки Киз в 1/8 финала Australian Open
В ночь с воскресенья на понедельник в Мельбурне состоится матч четвертого круга (1/8 финала) Открытого чемпионата Австралии по теннису. За выход в четвертьфинал сразятся седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина и 17-й номер рейтинга WTA Мэдисон Киз (США).
По мнению одной из самых авторитетных букмекерских компаний William Hill, фаворитом поединка является Мэдисон Киз. Коэффициент на победу 23-летней американки составляет 1,57. В то же время на успех 24-летней Свитолиной можно поставить по коэффициенту 2,37.
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Ранее девушки провели между собой один полный матч. Было это на US Open-2017 на такой же стадии, и победу в трех сетах одержала Киз.
Эти теннисистки исповедуют абсолютно разные стили игры: Свитолина очень стабильная на задней линии и любит затяжные розыгрыши, в свою очередь Киз постоянно ищет возможность мощно пробить навылет.
Поединок Элина Свитолина - Мэдисон Киз начнется в 02.00 ночи понедельника по киевскому времени.
Напомним, в третьем круге Свитолина в тяжелом противостоянии прошла китаянку Чжан Шуай. По ходу встречи украинка жаловалась на боли в плече.
Элина Свитолина остается единственной представительницей Украины на Australian Open во взрослой категории.