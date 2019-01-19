Свитолина в тяжелейшем матче вырвала победу у китаянки Шуай и вышла в четвертый круг Australian Open

Поединок на главном корте турнира в Мельбурне продолжался почти три часа.

В Мельбурне завершился поединок третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. На главном корте украинка Элина Свитолина одержала очень сложную победу над соперницей из Китая - 42-й ракеткой мира Чжан Шуай.

Поединок продолжался почти три часа и завершился победой Элины в трех партиях - 4:6, 6:4, 7:5, сообщает официальный сайт соревнований.

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Свитолина вела с брейком в первом сете, выигрывая 4:2, но затем проиграла четыре гейма подряд, а вместе с ними и сет - 4:6. Непросто складывалась и вторая партия. При счете 3:2 в свою пользу она взяла медицинский тайм-аут, пожаловавшись на проблемы с плечом. Но все же второй сет Свитолина забрала - 6:4.

Непредсказуемые "качели" происходили в решающей третьей партии. Китаянка в начале сета сделала два брейка подряд и в итоге повела - 3:0. Оказавшись в почти безвыходной ситуации, Свитолина собрала волю в кулак и сотворила впечатляющий камбек - 3:3, а затем выиграла еще два гейма - 5:3. Впрочем, сразу подать на матч Элина не смогла, позволив сопернице сравнять счет - 5:5. Однако до тайбрейка в решающем сете дело не дошло: Свитолина завершила матч брейком - 7:5.

В четвертом круге (1/8 финала) Свитолина сыграет с победительницей пары Элиз Мертенс (Бельгия) - Мэдисон Киз (США).