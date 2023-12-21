14-летний украинский картинг-пилот Александр Бондарев стал лучшим международным пилотом 2023 года по версии издания Vroom Karting Magazine. Молодого гонщика сейчас, как и в предыдущем сезоне, поддерживает благотворительный фонд Favbet Foundation.

Выбирали лучшего пилота путем голосования онлайн на странице издания. Среди номинантов были гонщики, которые в этом сезоне показали отличные результаты на ведущих соревнованиях FIA Karting и Rotax. 2685 фанов отдали свои голоса Александру Бондареву - это гораздо больше, чем за его конкурентов. Отметим, голосование длилось 4 дня.

В этом сезоне Александр сделал мощный шаг в спортивной карьере — он стал чемпионом Европы 2023 и первым в истории украинцем, который начал сотрудничество с известной командой Формулы-1 Williams Racing. Такие впечатляющие успехи - на фоне серьезной травмы, которая в прошлом году заставила молодого картингиста пропустить чуть ли не весь соревновательный сезон.

"Поздравляем Александра и его команду! В этом сезоне он показал характер настоящего чемпиона, который не отступает от цели, что бы ни случилось. Счастливы, что благодаря Favbet Foundation сегодня зажигается еще одна звезда украинского спорта", — отреагировали в Favbet Foundation.

Для справки: Favbet Foundation — это благотворительный фонд, который был основан в 2020 году. Его целью является поддержка инициатив по всестороннему развитию молодых украинцев. После начала полномасштабного вторжения России в Украину почти 90% ресурсов фонда было переориентировано на помощь ВСУ и гражданам Украины, пострадавшим от войны. Также команда фонда сейчас реализует большой проект "Клуб супергероев" - он дарит спортивные и образовательные возможности детям военнослужащих и ВПЛ.

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