Представлена официальная песня Евро-2020 (видео)

Гимн футбольного праздника получил название "We Are The People".

Представлена официальная песня Евро-2020. Композиция получила название "We Are The People" ("Мы - люди"). Автором предполагаемого хита стали нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс, а также экс-солисты группы U-2 Боно и Эдж. Видео с треком Гаррикс опубликовал у себя на YouTube. Через пандемию коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир. Автор: Артем Будрин

