"Падает доходность": в Шахтере ждут решения ФИФА по финансовой поддержке клубов

Сергей Палкин рассказал о делах клуба на карантине.

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин отметил, что клуб несет серьезные убытки в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

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Функционер дал комментарий в эфире программы "Великий футбол".

"Сегодня карантин на нас влияет, если смотреть на результат по доходам. Падает доходность от телевидения, посещаемости матчей и так далее. Если доходная часть существенно падает в европейском футболе, ФИФА должна предложить варианты, каким образом нам компенсировать то, что мы теряем в доходной части.

Все пляшет от экономики. И насколько сильна будет экономика в Украине и Европе, настолько сильным будет футбол. Поэтому, сегодня одна из главных задач ФИФА: рассмотреть и утвердить определенные принципы и меры для поддержания клубов не только в слаборазвитых экономиках, но и европейских клубов в том числе", - заявил Палкин.

Гендиректор "горняков" отметил, что командная коммуникация в клубе сохранилась:

"С главным тренером мы говорим каждые три дня. Тренерский штаб регулярно общается со всеми футболистами, благо дело, уже существуют технологии, к которым можно подключить до 50 человек. Они регулярно общаются, наши медики каждый день получают отчет от футболистов, в каком они состоянии, чтобы все было на контроле, и мы все следили за этим карантинным процессом".

Напомним, чемпионат Украины по футболу был остановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В стране введен карантин.

УНИАН ранее сообщал о том, что президент "Динамо" Суркис обвинил УАФ в бездеятельности в период пандемии коронавируса.