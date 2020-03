Футболист Боруссии развеселил сеть шуткой о последствиях самоизоляции (фото)

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Бельгии Аксель Витсель повеселил подписчиков шуткой о последствиях самоизоляции.

Известный своей пышной шевелюрой Витсель разместил в Twitter фотожабу, на которой у всех игроков "Боруссии" такая же прическа, как у него.

"Когда вся команда не может подстричься в условиях изоляции", - написал футболист.

When the squad can’t get a haircut in isolation 🤣😂 pic.twitter.com/fEImLLLgqm