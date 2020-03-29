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Футболист Боруссии развеселил сеть шуткой о последствиях самоизоляции (фото)

13:07, 29 марта 2020
Футбол
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Аксель Витсель / REUTERS

Известный своей пышной шевелюрой Витсель разместил в Twitter фотожабу, на которой у всех игроков "Боруссии" такая же прическа, как у него.

"Когда вся команда не может подстричься в условиях изоляции", - написал футболист.

Увидев твит Витселя, шутку поддержал официальный аккаунт сборной Бельгии по футболу, разместив аналогичную фотожабу.

twitter.com/BelRedDevils

Ранее УНИАН также сообщал о том, что английский клуб оштрафовал футболиста за скандальное фото с детьми в Instagram.

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