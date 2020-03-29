Футболист Боруссии развеселил сеть шуткой о последствиях самоизоляции (фото)
13:07, 29 марта 2020Футбол
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Аксель Витсель опубликовал в сети фотожабу.
Аксель Витсель / REUTERS
Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Бельгии Аксель Витсель повеселил подписчиков шуткой о последствиях самоизоляции.
Известный своей пышной шевелюрой Витсель разместил в Twitter фотожабу, на которой у всех игроков "Боруссии" такая же прическа, как у него.
"Когда вся команда не может подстричься в условиях изоляции", - написал футболист.
When the squad can’t get a haircut in isolation 🤣😂 pic.twitter.com/fEImLLLgqm— Axel Witsel (@axelwitsel28) March 28, 2020
Увидев твит Витселя, шутку поддержал официальный аккаунт сборной Бельгии по футболу, разместив аналогичную фотожабу.
twitter.com/BelRedDevils
Ранее УНИАН также сообщал о том, что английский клуб оштрафовал футболиста за скандальное фото с детьми в Instagram.
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