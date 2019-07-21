"Как в лучшие годы": Милевский забил эффектный гол в чемпионате Беларуси (видео)

Украинский нападающий отличился в матче против "Торпедо-БелАЗ".

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский отличился голом в матче 16-го тура чемпионата Беларуси против "Торпедо-БелАЗ".

На 67-й минуте Милевский забил второй гол своей команды в этом матче. Украинец прошел с мячом нескольких соперников, обыгрался с партнером по команде и отправил мяч в сетку.

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Этот мяч стал для нападающего вторым в текущем чемпионате Беларуси.

"Наконец-то взял на себя игру, не стал ни с кем играть в пас. Исполнил, как в лучшие годы. Обыграл, вошел в штрафную, удачно отыгрался с Дэном Лаптевым. Хорошо получилось", - отметил Милевский после игры в комментарии телеканалу "Беларусь 5", передает football.by.

Видео было опубликовано на YouTube-канале bvliga.

Добавим, что встреча в итоге завершилась разгромной победой "Динамо-Брест" (4:1). Голом в составе победителей отличился еще один украинец Алексей Хобленко, который отправил мяч в сетку в падении головой.

Как сообщал УНИАН, ранее Милевский предложил свои услуги президенту Украины Владимиру Зеленскому.