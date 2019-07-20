Предложил свои услуги: Милевский обратился к президенту Зеленскому

Футболист хочет стать советником главы государства.

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский в комментариях на Instagram обратился к президенту Владимиру Зеленскому с оригинальным предложением.

Об этом сообщил портал Tribuna.com.

"Владимир Александрович, добрый вечер. Когда-то вы играли меня в квартале 95, и я не обижался.

Готовы ли вы взять меня в свою команду советником по развитию украинского футбола? С уважением, Артем Владимирович Милевский", - написал 34-летний футболист.

В прошлом Милевский был звездой киевского "Динамо", а в настоящий момент он выступает за динамовцев из Бреста в чемпионате Беларуси.

В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате за команду 15 матчей и отметился одним результативным ударом и четырьмя ассистами. Команда идет второй в турнирной таблице, отставая от БАТЭ на одно очко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что полузащитник сборной Украины подписал контракт с клубом Серии А.