Как Ливерпуль побеждал Барселону: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Ливерпуль" и "Барселона" определили первого финалиста главного клубного турнира Европы.

7 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной". Команды сыграли на стадионе "Энфилд Роуд" в Ливерпуле.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Барселона.

В первом матче, который прошел на "Камп Ноу" "Барселона" обыграла "Ливерпуль" со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Лео Месси, еще один мяч провел Луис Суарес.

Ливерпуль - Барселона: анонс матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Между полуфинальными поединками "Ливерпуль", который продолжает борьбу за титул чемпиона Англии, одержал непростую победу над "Ньюкаслом" (3:2). В этой встрече травму получил лидер "красных" Мохамед Салах. В то же время "Барселона", уже оформившая чемпионство, в испанской Ла Лиге резервным составом уступила "Сельте" (0:2).

Ливерпуль - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Судить матч будет бригада арбитров во главе с турецким рефери Джюнейтом Чакыром.

Лига чемпионов, 1/2 финала, ответный матч

"Ливерпуль" - "Барселона"

"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Мане, Шакири, Ориги.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, Бускетс, Видаль, Коутиньо, Суарес, Месси.

Онлайн-трансляция матча

1 - Матч начался!

7 - "Ливерпуль" открывает счет! 1:0. Ориги! Мане классно прочитал скидку назад Альбы, перехватил мяч, выкатил на Хендерсона, тот пробил в голкипера "Барсы" тер Стегена, который парировал перед собой, а Ориги добил в пустой угол!

12 - Фабиньо получил желтую карточку за фол на Суаресе.

14 - Момент у "Барселоны"! Месси бил в касание метров с 14-ти - кипер перевел мяч на угловой!

19 - Месси нанес хлесткий удар низом, но не попал в ближний угол с дальней дистанции!

30 - Игра проходит на одном дыхании, мяч практически не задерживается в центре поля. "Ливерпуль" торопится за счет того, что ему необходимо забивать еще как минимум два гола.

35 - Центральный защитник "Барсы" Лангле грубо сваливает Мане на входе в штрафную, но свисток Чакыра молчит!

Крутой постер сегодняшнего матча в стиле работ архитектора Гауди.

45 - Арбитр добавил к основному времени первого тайма сразу четыре минуты из-за того, что несколько игроков получали медицинскую помощь.

45+3 - Еще один удар в исполнении Месси - мяч вновь ушел на минимальном расстоянии от штанги мимо.

45+4 - Альба имел убойный шанс сравнять счет, упустив фактически выход один на один с Эдерсоном!

ПЕРЕРЫВ

Lighting start from the Reds - Origi scoring after seven minutes. Ahead at the break but still a lot of work to do. 💪 #UCL#LIVBARhttps://t.co/CBtsNynG3E — Liverpool FC (@LFC) 7 травня 2019 р.

46 - Замена в перерыве у "Ливерпуля". Вместо Роберстона вышел Вейналдум.

53 - Ракитич рукой прервал мяч, который уже летел на контратаку мерсисайдцев - предупреждение.

54 - ГООООЛ! 2:0!! "Ливерпуль" забивает второй гол!

Александер-Арнолд прострелил с фланга, Вейналдум опередил Видаля и пробил в упор под руку голкиперу!

56 - ААААА! Фантастика! 3:0! Шакири подал верхом в штрафную "Барселоны", и все тот же Вейналдум головой делает дубль!

57 - Счет по итогам двух матчей уже равный - 3:3!

За один час игрового времени "Ливерпулю" удалось невероятное - сравнять счет после фиаско на выезде. А что было бы, если бы в порядке был этот парень - Мохаммед Салах?...

The message from @MoSalah is clear 👊



If you could rely on one player to never give up, who would it be? 🤷‍♂️#UCLpic.twitter.com/7dtlMZQyKX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 травня 2019 р.

60 - Замена у "Барсы". Коутиньо покинул поле, вышел Семеду.

66 - Матип сбил Месси метрах в 25 от своих ворот и получил предупреждение.

68 - Месси напомнил о себе. Аргентинская "десятка", находясь под углом к воротам, бил коварно в угол, но Алисон оказался начеку.

79 - 4:0!!! Дополнительного времени не будет! Ориги забил четвертый гол хозяев!!!! Форвард пробил в девятку после паса Александра-Арнольда.

ВСЕ! Победа "Ливерпуля" - 4:0! Историческое достижение английского клуба, о котором его болельщики будут рассказывать своим детям и внукам.

Спасибо за внимание к нашему репортажу!