Ливерпуль - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Английский и испанский топ-клубы проведут ответный матч 1/2 финала главного клубного турнира Европы.

7 мая в Ливерпуле пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной". Встреча состоится на стадионе "Энфилд".

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Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом домашнего матча. На победу "красных" дается коэффициент 2,10, на ничейный результат - 3,80, а на успех "Барселоны" - 3,20.

При этом букмекеры практически не сомневаются, что каталонский клуб выйдет в финал. На проход "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 1,05, тогда как на "Ливерпуль" - 9,00.

Напомним, первый матч этих команд завершился разгромной победой "Барселоны" со счетом 3:0.

УНИАН ранее также сообщал о том, что перед ответной игрой против "Барселоны" "Ливерпуль" остался без одного из ключевых игроков.