Ливерпуль - Барселона: где смотреть ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" попытается взять реванш после крупной победы каталонского клуба в домашних стенах.

Английский "Ливерпуль" во вторник, 7 мая, на домашнем стадионе "Энфилд" примет каталонскую "Барселону" в ответной полуфинальной игре Лиги чемпионов УЕФА.

Начало встречи - в 22.00 по киевскому времени.

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Смотреть поединок в прямой трансляции на территории Украины можно на телеканале "Футбол 1". Начало трансляции - в 21.50. До и после матча эксперты в студии проанализируют шансы команд и ход борьбы.

Напомним, что в первом матче этих команд на поле "Камп Ноу" "Барселона" уверенно разобралась с подопечными Юргена Клоппа - 3:0, а безусловным героем матча стал Лионель Месси, отличившийся дублем.

УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Барселона". Добавим, что второе место в финале Лиги чемпионов 8 мая оспорят "Аякс" и "Тоттенхэм".