Кто станет первым финалистом Лиги чемпионов: анонс матча Ливерпуль - Барселона

"Ливерпуль" и "Барселона" в ответной встрече 1/2 финала встретятся на "Энфилде"

7 мая на стадионе "Энфилд Роуд" в Ливерпуле пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между местным "Ливерпулем" и испанской "Барселоной". Встреча начнется в 22.00

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Барселона.

Первый матч

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В поединке, который прошел на "Камп Ноу", "Барселона" одержала победу со счетом 3:0, сделав весомую заявку на выход в финал.

"Ливерпуль" по ходу первой встречи команд свои моменты не реализовал (например, после удара Мохамеда Салаха каталонцев спасла штанга). В то же время "Барселона" усилиями своих двух топ-форвардов Луиса Суареса и Лионеля Месси сумела добиться разгромной победы.

В первом тайме Суарес вывел каталонцев вперед, а в концовке встречи (на 75-й и 82-й минутах) Месси сделал дубль, забив в том числе эффектным ударом со штрафного.

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История

Ранее только три раза в истории Лиги чемпионов команда, которая выиграла первый матч с разницей в три мяча или больше, не смогла пройти дальше.

В сезоне 2003-2004 в 1/4 финала "Милан" в первом матче обыграл "Депортиво" со счетом 4:1, но затем на выезде уступил со счетом 0:4 и вылетел из турнира.

Сразу два невероятных камбэка случились при участии "Барселоны". В 1/8 финала сезона 2016-2017 каталонцы прошли ПСЖ (0:4 и 6:1), а в прошлом сезоне в четвертьфинале не удержали перевес в противостоянии с "Ромой" (4:1 и 0:3).

Что касается противостояния "Ливерпуля" и "Барселоны" в плей-офф еврокубков, то в трех предыдущих дуэлях победителем неизменно были мерсисайдцы.

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Травмированные

"Ливерпулю" не смогут помочь сразу два ведущих игрока атаки - Роберто Фирмино и Мохамед Салах не сыграют из-за травм. Кроме того, в первом матче против каталонцев травму получил Наби Кейта. У "Барселоны" под вопросом участие в матче Усмана Дембеле, который получил повреждение в игре с "Сельтой".

Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Шакири, Ориги

"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто, Пике, Ланге, Альба, Бускетс, Видаль, Ракитич, Коутиньо, Суарес, Месси

Слова перед матчем

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Нам не помогут два форварда, которые по праву входят в число лучших в мире, а для выхода в финал надо забивать четыре мяча. Положение тяжелое. Но покуда у нас будет 11 футболистов, готовых выйти на поле, мы будем пытаться. Чтобы победить, нужно сыграть безупречно. Возможно, это наш последний матч в текущей Лиге чемпионов. Так давайте получим удовольствие".

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде:

"Если мы будем вспоминать о результате первого матча, это будет ошибкой. Играть следует так, будто это финал. Будет тяжело, потому что болельщики будут горячо поддерживать "Ливерпуль". У "Ливерпуля" есть быстрые игроки. Иногда ты оказываешься в неприятных ситуациях, но мы хотели бы чувствовать, что держим игру под контролем. "Ливерпуль" будет атаковать. Я в этом не сомневаюсь".

Арбитры

Судить матч будет бригада арбитров из трех стран. Главным арбитром встречи назначен турецкий рефери Джюнейт Чакыр. Помогать ему на линиях будут турки Баххатин Дуран и Тарик Онгун. Четвертый арбитр - Артур Диаш (Португалия). Видеоассистент рефери - Феликс Цвайер (Германия).