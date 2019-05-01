Барселона - Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Барселона и Ливерпуль встретятся на Камп Ноу в рамках 1/2 финала главного клубного турнира Европы.

1 мая на стадионе "Камп Ноу" пройдет матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Барселона - Ливерпуль.

Встреча начнется в 22.00 по киевскому времени.

Барселона - Ливерпуль: анонс матча Лиги чемпионов

"Барселона" и "Ливерпуль" подошли к полуфиналу без поражений в матчах плей-офф ЛЧ 2018-2019. Каталонский клуб в 1/8 финала прошел "Лион" (0:0, 5:1) и "Манчестер Юнайтед" (1:0, 3:0). Мерсисайдцы выбили из борьбы сперва "Баварию" (0:0, 3:1), а затем "Порту" (2:0, 4:1).

В личных встречах команд в еврокубках перевес на счету "Ливерпуля". Испанский клуб выиграл два раза (в обоих случах на выезде), тогда как английский побеждал трижды, а еще три матча завершились вничью.

Барселона - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Судить встречу будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.