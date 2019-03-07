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Онлайн-трансляция, Челси - Динамо: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

13:42, 07 марта 2019
Футбол
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Динамо сыграет в Лондоне в матче Лиги Европы / facebook.com/fcdynamoua

Ответная игра пройдет 14 марта в Киеве.

Киевлянам в этом матче необходимо постараться сконцентрироваться на оборонительных действиях и как можно меньше пропустить. Плюс, каждый гол на поле соперника будет очень важен при подведении общего итога двух игр.

Матч в Лондоне начнется в 22.00 по киевскому времени. ТВ-трансляция - телеканал Футбол 2

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Теги: #футбол#УЕФА#Лига Европы#Челси#Динамо Киев