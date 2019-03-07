Онлайн-трансляция, Челси - Динамо: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
13:42, 07 марта 2019Футбол
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В Лондоне состоится первая игра команд в рамках 1/8 финала второго по значимости еврокубка.
Динамо сыграет в Лондоне в матче Лиги Европы / facebook.com/fcdynamoua
Сегодня в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в паре Челси - Динамо Киев.
Ответная игра пройдет 14 марта в Киеве.
Киевлянам в этом матче необходимо постараться сконцентрироваться на оборонительных действиях и как можно меньше пропустить. Плюс, каждый гол на поле соперника будет очень важен при подведении общего итога двух игр.
Матч в Лондоне начнется в 22.00 по киевскому времени. ТВ-трансляция - телеканал Футбол 2.
УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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