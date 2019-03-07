Онлайн-трансляция, Челси - Динамо: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

В Лондоне состоится первая игра команд в рамках 1/8 финала второго по значимости еврокубка.

Сегодня в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в паре Челси - Динамо Киев.

Ответная игра пройдет 14 марта в Киеве.

Киевлянам в этом матче необходимо постараться сконцентрироваться на оборонительных действиях и как можно меньше пропустить. Плюс, каждый гол на поле соперника будет очень важен при подведении общего итога двух игр.

Матч в Лондоне начнется в 22.00 по киевскому времени. ТВ-трансляция - телеканал Футбол 2.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.