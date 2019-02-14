цей матеріал доступний українською

Онлайн-трансляция, Шахтер - Айнтрахт: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

18:15, 14 февраля 2019
Футбол
205 0
Шахтер проводит первый матч против Айнтрахта на домашней арене / facebook.com/fcshakhtar

Это будет первый из двух матчей команд на данном этапе соревнований. Ровно через неделю во Франкфурте состоится ответная игра.

Шахтеру крайне необходимо создать себе солидное преимущество перед ответным матчем. А это значит - нужно забивать много голов и нужна поддержка болельщиков.

 Начало игры на ОСК "Металлист" - в 22.00.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол 2.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2018/19
Теги: #футбол#Лига Европы#ФК Шахтер#еврокубки