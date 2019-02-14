Онлайн-трансляция, Шахтер - Айнтрахт: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

В Харькове проходит первая официальная игра сильнейшей команды Украины в новом году.

Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" проходит матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в паре "Шахтер" (Донецк) - "Айнтрахт" (Франкфурт).

Это будет первый из двух матчей команд на данном этапе соревнований. Ровно через неделю во Франкфурте состоится ответная игра.

Шахтеру крайне необходимо создать себе солидное преимущество перед ответным матчем. А это значит - нужно забивать много голов и нужна поддержка болельщиков.

Начало игры на ОСК "Металлист" - в 22.00.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол 2.