Онлайн-трансляция, Шахтер - Айнтрахт: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
18:15, 14 февраля 2019Футбол
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В Харькове проходит первая официальная игра сильнейшей команды Украины в новом году.
Шахтер проводит первый матч против Айнтрахта на домашней арене / facebook.com/fcshakhtar
Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" проходит матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в паре "Шахтер" (Донецк) - "Айнтрахт" (Франкфурт).
Это будет первый из двух матчей команд на данном этапе соревнований. Ровно через неделю во Франкфурте состоится ответная игра.
Шахтеру крайне необходимо создать себе солидное преимущество перед ответным матчем. А это значит - нужно забивать много голов и нужна поддержка болельщиков.
Начало игры на ОСК "Металлист" - в 22.00.
ТВ-трансляция - телеканал Футбол 2.
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