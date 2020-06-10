Большой бокс вернулся: в США состоялся первый крупный турнир после длительной паузы (видео)

В главном бою вечера на кону стоял пояс WBO.

В американском Лас-Вегасе состоялся первый с начала карантина большой вечер бокса.

Шоу прошло на арене "MGM Grand" при пустых трибунах.

Читайте такжеДве легенды на ринге: появилось видео, как Владимир Кличко помогает Холифилду вернуться в бокс

В главном бою вечера чемпион по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон нокаутировал Феликса Карабальо. Бой был остановлен в шестом раунде после удара по корпусу.

Во втором по значимости поединке американский супертяжеловес Джаред Андерсон техническим нокаутом в третьем раунде победил 30-летнего соотечественника Джонни Лэнгстона.

Видео с вечера бокса опубликовал официальный Twitter Top Rank.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легендарный Мэнни Пакьяо будет баллотироваться на пост президента страны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram