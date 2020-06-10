Большой бокс вернулся: в США состоялся первый крупный турнир после длительной паузы (видео)
В американском Лас-Вегасе состоялся первый с начала карантина большой вечер бокса.
Шоу прошло на арене "MGM Grand" при пустых трибунах.
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В главном бою вечера чемпион по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон нокаутировал Феликса Карабальо. Бой был остановлен в шестом раунде после удара по корпусу.
Во втором по значимости поединке американский супертяжеловес Джаред Андерсон техническим нокаутом в третьем раунде победил 30-летнего соотечественника Джонни Лэнгстона.
Видео с вечера бокса опубликовал официальный Twitter Top Rank.
.@ShakurStevenson is in the ring & ready 😤😤#StevensonCaraballo | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/DDqcB9uBoH— Top Rank Boxing (@trboxing) June 10, 2020
And with no fans in the bubble, it sounded equally painful on the @espn broadcast.— Top Rank Boxing (@trboxing) June 10, 2020
Safe to say #BoxingIsBack with authority.@ShakurStevenson | #StevensonCaraballopic.twitter.com/tMILTzOtqc
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