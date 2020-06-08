Действующая легенда бокса Пакьяо будет баллотироваться на пост президента страны

Мэнни Пакьяо активно занят политикой.

Действующий чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо намерен стать президентом Филиппин.

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Об этом сообщил промоутер легенды Боб Арум, которого цитирует The Sun.

"Мы созванивались с Мэнни Пакьяо - он собирается стать первым президентом-боксером в истории. Он сказал мне: "Боб, я иду на выборы президента в 2022-м году. Когда я их выиграю, то хочу видеть тебя на своей инаугурации", - сказал Арум.

Пакьяо активно занимается политикой с 2007 года. В настоящее время он занимает должность председателя спортивного комитета в сенате Филиппин.

При этом боксер продолжает свою спортивную карьеру. Свой прошлый бой он провел против Кита Турмана летом прошлого года, одержав победу решением судей.

41-летний Мэнни Пакьяо является единственным боксером в истории, которому удалось стать чемпионом мира в восьми весовых категориях. Он также установил рекорд, завоевав чемпионские пояса в четырех разных десятилетиях.

УНИАН ранее сообщал о том, что Пакьяо занял второе место в рейтинге лучших боксеров всех времен.

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