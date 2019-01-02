Рекордные 45 очков Леонарда позволили Торонто обыграть Юту в центральном матче НБА

«Торонто» продолжает погоню за лидером турнирной таблицы «Милуоки Бакс».

В ночь на 2 января состоялись очередные матчи регулярного первенства НБА. О их результатах сообщает официальный сайт турнира.

«Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Юту Джаз» и победил со счётом 122:116. Особо хозяевам удалась третья четверть, которую они выиграли с преимуществом в 12 очков.

Главным героем встречи стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, набравший 45 очков. Это его личный рекорд результативности за карьеру в НБА.

Благодаря этой победе «Торонто» продолжает погоню за лидером турнирной таблицы «Милуоки Бакс».

«Торонто Рэпторс» – «Юта Джаз» 122:116 (26:24, 25:29, 44:32, 27:31)

«Торонто Рэпторс»: Леонард (45), Сиакам (28 + 10 подборов), ВанВлит (8), Ибака (8 + 8 подборов), Грин (2) – старт; Майлз (0), Ануноби (2), Пауэлл (14), Монро (7), Райт (8)

«Юта Джаз»: Фэйворс (21 + 9 подборов), Митчелл (19), Гобер (16 + 9 подборов), Рубио (14 + 8 передач), Инглс (2) – старт; Краудер (30), Сефолоша (3), О'Нил (0), Экзам (8), Корвер (3)

«Милуоки Бакс» – «Детройт Пистонс» 121:98 (35:27, 33:25, 24:21, 29:25)

«Милуоки Бакс»: Лопес (25), Миддлтон (22), Бледсоу (18), Адетокумбо (15 + 8 подборов + 7 передач), Брогдон (13) - старт; Уилсон (0), Мэйкер (3), Смит (0), Хилл (8), Браун (4), Коннотон (4), Снелл (9), ДиВинчензо (0)

«Детройт Пистонс»: Гриффин (29 + 9 подборов - 6 потерь), Джексон (19), Драммонд (15 + 7 подборов), Буллок (6), Браун (0 + 8 подборов) – старт; Луэр (6 + 9 подборов), Томас (13), Кальдерон (0), Гэллоуэй (0), Робинсон-мл. (2), Кеннард (8)

«Сакраменто Кингз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» 108:113 OT (25:26, 25:38, 27:19, 26:20, 5:10)

«Сакраменто Кингз»: Хилд (27), Бьелица (14 + 16 подборов + 6 фолов), Фокс (13), Шамперт (9), Коули-Стайн (5 + 11 подборов) - старт; Джайлс (6 + 7 подборов), Джексон (5), Куфос (2), Феррелл (8), Богданович (19)

«Портленд Трэйл Блэйзерс»: Лиллард (25 - 5 потерь), Нуркич (24 + 23 подборов + 7 передач + 5 перехватов + 5 блокшотов), МакКоллум (16), Амину (13 + 8 подборов), Харклесс (11 + 9 подборов) - старт; Коллинс (4), Ленард (0), Стаускас (0), Тернер (2), Карри (18)

«Денвер Наггетс» – «Нью-Йорк Никс» 115:108 (28:32, 27:24, 27:28, 33:24)

«Денвер Наггетс»: Йокич (19 + 14 подборов + 15 передач - 5 потерь), Крэйг (13), Мюррэй (8), Эрнангомес (8), Пламли (8 + 7 подборов) - старт; Миллсэп (16 + 9 подборов), Лайлс (9), Моррис (5), Бизли (23), Харрис (6)

«Нью-Йорк Никс»: Корнет (19), Нокс (18), Хардуэй-младший (16), Мудиай (15 + 9 передач), Вонле (5 + 14 подборов) - старт; Кантер (17 + 12 подборов), Нтиликина (10), Трир (7), Дотсон (1)

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Филадельфия Сиксерс» 113:119 (28:41, 30:35, 30:25, 25:18)

«Лос-Анджелес Клипперс»: Галлинари (21 + 7 подборов), Харрис (21), Шай (8), Брэдли (6), Гортат (6 + 7 подборов) - старт; Скотт (2), Харрелл (20 + 10 подборов), Марьянович (0), Беверли (5 + 6 фолов), Уильямс (22), Уоллес (2), Торнуэлл (0)

«Филадельфия Сиксерс»: Эмбиид (28 + 19 подборов - 5 потерь), Редик (18), Батлер (16), Симмонс (14 + 9 подборов + 8 передач), Чендлер (7) - старт; Болден (9), Мускала (10), Шемет (3), МакКоннелл (11 + 4 перехватов), Коркмаз (3)