Telegram ограничить сложней чем 'ВК' и 'Одноклассники', но необходимо, - нардеп

В профильном комитете Рады предупреждают: 80% аудитории платформы находятся под прямым прицелом российских спецслужб.

Заблокировать Telegram будет сложнее, чем в свое время российские соцсети "ВК" и "Одноклассники", заявил председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Но, по его словам, это все равно реалистично.

"Опять же, хочу подчеркнуть: речь не идет о стопроцентном запрете или собственно блокировке. Понятно, что те, кто обладает высоким уровнем опыта в информационных технологиях и может обходить любые ограничения, используя VPN или другие механизмы, пытаются смотреть и "Одноклассники", и "ВКонтакте". Но здесь речь о том, чтобы снизить число людей, к которым Федеральная служба безопасности России имеет прямой доступ через Telegram", - отметил он в интервью УНИАН.

Юрчишин заявил, что сейчас, как показывает практика, 70–80% украинцев сидят в Telegram, это слишком много для российской платформы. И добавил, что Украина не может потерять контроль над Telegram, ведь его и не было. В то же время процент людей, использующих VPN для "Одноклассников" или "ВКонтакте", не превышает 5%.

Даже если это число будет в три или четыре раза больше, это не будет 70–80%, подчеркнул нардеп. Плюс Украина владеет достаточными техническими возможностями, чтобы и это число уменьшать адресно, работая с провайдерами интернета или мобильной связи.

А ГСССЗИ (Госспецсвязи) на совещании координационного штаба по вопросам кибербезопасности на базе СНБО заявили: если техническое задание будет поставлено, они найдут механизмы, как решить эту задачу.

На вопрос о том, как на это отреагирует общество, ведь Telegram давно стал главной площадкой коммуникации, нардеп ответил, что это "вопрос привычки". "Например, по каналу Воздушных Сил в WhatsApp или через специальное приложение "Тревога" вполне можно отслеживать перемещение дронов и ракет так же, как и в Telegram. Возможно, без авторских трактовок, как у "Николаевского Ванька", но это вполне реально, и многие люди так и делают", - заявил он.

И сразу же вспомнил, что часть людей не принимала ограничения "Одноклассников" или "ВКонтакте", протестовала против закрытия каналов Медведчука. Но сейчас украинцы живут без "Одноклассников" уже почти 10-й год – "и небо на голову не упало".

"Зато российской ИПСО стало меньше, хотя она до сих пор остается достаточно активной в Telegram. Конечно, в других сетях тоже, но там мы по крайней мере понимаем, как с ней бороться. Это будет непопулярное решение. Собственно, поэтому чиновники не спешат его принимать, но во время войны у нас нет роскоши принимать только то, что нравится. Иногда нужно принимать те решения, которые необходимы", - подытожил Юрчишин.

Ранее УНИАН сообщал, что одним из первых о рассмотрении вопроса об ограничении Telegram заговорил министр внутренних дел Игорь Клименко. "Запретить полностью запрещенное невозможно. Ограничить его и обеспечить работу правоохранительных органов, – об этом нужно говорить", – сказал он.

Кроме того, в ОП тоже выступили за ограничение мессенджера Telegram в Украине. Заместитель главы ОП Ирина Верещук заявила, что эта платформа является единственной, которая позволяет анонимность.

