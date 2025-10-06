Военный поделился мыслями относительно противодействия российским атака дронами.

Гражданскому населению Украины нужно уже сейчас учиться стрелять из ружей, чтобы сбивать российские дроны – в частности на оптоволокне. Такое заявление сделал на Radio NV командир 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко.

В частности, его спросили, как можно противодействовать ударам, которые враг наносит различными дронами, в том числе на оптоволокне, по территориям, которые находятся за 30-40 км от линии боевого соприкосновения. По словам военного, определенные БПЛА могут доставать и за 70 км.

"Это может быть, если мы говорим о гражданской защите тех районов, где противник, по идее может работать оптоволоконными дронами. И чтобы вы понимали, город Харьков не является исключением, поскольку он находится очень и очень близко к линии боестолкновения. Есть вещи инженерной подготовки, инженерной защиты", – сказал он.

Командир полка добавил, что сейчас основные магистрали сообщения (логистики) затягиваются так называемыми коридорами из сеток, которые называют коридорами жизни и безопасности. Однако очень важно, чтобы эти сооружения охранялись и своевременно ремонтировались, иначе коридор жизни после прилета вражеских дронов превращается в коридор смерти.

"Поскольку ты двигаешься, думая о том, что находишься в безопасной зоне, но на самом деле в этот же момент тебя уже ждет вражеский дрон. Поэтому так или иначе эти коридоры будут затягивать не только основные маршруты сообщения, будут затягивать определенные районы прифронтовых городов", – отметил Федоренко.

Кроме того, он заявил, что гражданское население должно обязательно учиться уже сейчас пользоваться огнестрельным оружием, а именно – ружьями.

"FPV-дрон, в частности, на оптоволокне, который является таким значительным бутербродом большим, можно сбивать. Если в условиях города эту задачу выполнить сложно, чтобы никого не ранить, то в условиях сельской местности это можно будет делать без значительных проблем. Поэтому подготовка украинского народа, в частности к умению владеть огнестрельным оружием – это также, по моему убеждению, важный инструмент", – подчеркнул Федоренко.

В то же время, по его словам, основной фактор противодействия противнику – влияние в глубине Российской Федерации на объекты, которые финансируют войну против Украины, то есть НПЗ.

Вторая составляющая – нужно наносить удары по предприятиям, которые изготавливают дроны. Кроме того, надо искать вражеских пилотов, места, где их обучают, и уничтожать. Так же – места, откуда они запускают свои дроны: как разведывательные, так и ударные, считает командир полка.

Атаки дронами по Украине

Как известно, российские оккупанты ежедневно територизируют Украину дронами разного типа. Для дальнобойных ударов враг в основном использует "Шахеды" и их аналоги.

Под удары попадают как прифронтовые населенные пункты, так и города, находящиеся далеко от линии соприкосновения.

Летом представитель Сил обороны юга Владислав Волошин говорил, что российская армия наносит удары по логистике ВСУ, чтобы отрезать их от тыла, а для защиты военные накрывают антидроновими сетками десятки километров улиц и дорог. Таким образом, создаются своеобразные "тоннели".

Военный рассказывал, что противник стремится создать в прифронтовой зоне "мертвую полосу", где любое движение транспорта подвергается удару БПЛА. Россияне атакуют беспилотниками практически все, что попадает в зону досягаемости, и эта "мертвая полоса" уже на тот момент имела ширину до 10 км.

