Отдельный срок службы для пехоты: в Минобороны намерены решить проблему СЗЧ

Для преодоления проблемы самовольного оставления части (СЗЧ) в украинской армии хотят ввести отдельные подходы к срокам службы пехоты и штурмовиков. Об этом сообщает в Telegram Министерство обороны Украины.
Отмечается, что министерство приступило к подготовке ряда решений по итогам совещания президента Владимира Зеленского с министром обороны Михаилом Федоровым. В частности, прорабатываются три направления:
- изменения в процессе мобилизации и СЗЧ;
- отдельные подходы к срокам службы в пехоте и штурмовых подразделениях;
- денежное обеспечение пехотинцев.
"Это будет пакет конкретных проектов, которые укрепят украинскую пехоту и усовершенствуют систему контрактов в Силах обороны", – говорится в сообщении.
Как писал УНИАН, проблема самовольного оставления части (СЗЧ) в Украине остается одной из самых острых. В октябре сообщалось, что за все время войны в Украине было возбуждено более 230 тысяч уголовных дел по факту СЗЧ и еще 53 тысячи по факту дезертирства.
Власти пытаются решать ее комплексно через изменения в управлении и подходах к военнослужащим. В частности, была упрощена процедура возвращения военных после СЗЧ. Параллельно командование ВСУ делает акцент на создании условий для добровольного возвращения военных и уменьшении причин СЗЧ.
Как сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, уже созданы механизмы, при которых военные возвращаются в резервные подразделения и перераспределяются в части, а ежедневное возвращение таких лиц свидетельствует об эффективности этих мер.