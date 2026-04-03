Отдельный срок службы для пехоты: в Минобороны намерены решить проблему СЗЧ

Окончательное решение в настоящее время прорабатывается в структурах оборонного ведомства.

Для преодоления проблемы самовольного оставления части (СЗЧ) в украинской армии хотят ввести отдельные подходы к срокам службы пехоты и штурмовиков. Об этом сообщает в Telegram Министерство обороны Украины.

Отмечается, что министерство приступило к подготовке ряда решений по итогам совещания президента Владимира Зеленского с министром обороны Михаилом Федоровым. В частности, прорабатываются три направления:

изменения в процессе мобилизации и СЗЧ;

отдельные подходы к срокам службы в пехоте и штурмовых подразделениях;

денежное обеспечение пехотинцев.

"Это будет пакет конкретных проектов, которые укрепят украинскую пехоту и усовершенствуют систему контрактов в Силах обороны", – говорится в сообщении.

Проблема самовольного оставления части: последние новости

Как писал УНИАН, проблема самовольного оставления части (СЗЧ) в Украине остается одной из самых острых. В октябре сообщалось, что за все время войны в Украине было возбуждено более 230 тысяч уголовных дел по факту СЗЧ и еще 53 тысячи по факту дезертирства.

Власти пытаются решать ее комплексно через изменения в управлении и подходах к военнослужащим. В частности, была упрощена процедура возвращения военных после СЗЧ. Параллельно командование ВСУ делает акцент на создании условий для добровольного возвращения военных и уменьшении причин СЗЧ.

Как сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, уже созданы механизмы, при которых военные возвращаются в резервные подразделения и перераспределяются в части, а ежедневное возвращение таких лиц свидетельствует об эффективности этих мер.

Вас также могут заинтересовать новости: