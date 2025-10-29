Резкий рост количества таких случаев начался в конце прошлого года.

В течение последнего года в Украине фиксируется стабильно большое количество случаев дезертирства и самовольного оставления части (СЗЧ) - совокупно около 17-18 тысяч случаев в месяц. Об этом пишет издание "Слово и Дело" со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора.

Из приведенной статистики следует, что количество беглецов со службы резко возросло в конце прошлого года и с тех пор остается стабильно высоким.

Так, всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украине открыли более 230 тысяч дел по СЗЧ и 53 тысячи - за дезертирство.

(Стоит заметить, что с точки зрения закона СЗЧ - это временное оставление места службы без намерения навсегда уклониться от службы, тогда как дезертирство - побег с места службы с намерением навсегда уклониться от службы).

Как видно из опубликованной изданием статистики, в течение первого года полномасштабного вторжения количество случаев СЗЧ постепенно росло со 142 случаев в феврале до 1619 в ноябре. Случаев дезертирства было от 19 в феврале до 327 в декабре.

В 2023 году общая тенденция продолжалась, хотя общие цифры оставались умеренными, учитывая масштаб войны: в среднем около 1-2 тысяч случаев СЗЧ и от 240 до 1500 случаев дезертирства.

Заметный скачок в статистике произошел в 2024 году. В его начале открывалось по 2-3 тысячи дел по СЗЧ и по тысяче дел о дезертирстве в месяц. Но к концу года количество случаев СЗЧ резко возросло - до 7,6-8,7 тысячи в октябре-ноябре и 15,5 тысячи в декабре.

В течение 2025 года статистика осталась примерно на уровне декабря предыдущего года: в среднем 15 тысяч дел по СЗЧ и 2 тысячи дел по дезертирству в месяц.

"Рекордное количество дел по СЗЧ за почти четыре года вторжения правоохранители открыли в мае - 18 134. Второй рекорд за этот год по количеству дел по СЗЧ был в сентябре - 17 176. Ситуация со случаями дезертирства демонстрирует относительно стабильную динамику, однако количество случаев остается значительным", - пишет "Слово и Дело".

Проблема СЗЧ в Украине

Как писал УНИАН, на днях народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Украине количество уголовных дел по СЗЧ за текущий год выросло почти в 5 раз и в настоящее время их около 300 тыс. Это коррелирует с данными Офиса генпрокурора, которые приводит "Слово и Дело", если объединить количество дел по СЗЧ и дезертирству.

По словам Гончаренко, подавляющее большинство случаев СЗЧ происходит еще до попадания мобилизованных на фронт - во время военной подготовки или во время перемещения военнослужащих между воинскими частями.

Начальник рекрутингового центра 1-го корпуса Национальной Гвардии "Азов" Юрий Гаврилишин говорил, что первопричиной СЗЧ часто является отношение офицеров к солдатам. В частности часто бойцы убегают из-за невозможности уйти в отпуск.

