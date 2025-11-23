По сравнению с остальными оккупированными территориями, Мариуполь еще относительно активно отстраивают.

Уже три с половиной года Мариуполь находится под российской оккупацией. Несмотря на то, что Москва прилагает значительные усилия, чтобы превратить город в витрину "новых территорий", жизнь здесь все равно напоминает адский концлагерь. Об этом пишет The New York Times (NYT) на основе интервью с 14 нынешними и бывшими жителями Мариуполя.

Издание отмечает, что Россия пытается отстроить город, который сама же полностью разрушила в первые месяцы полномасштабного вторжения. Согласно отчету Организации Объединенных Наций, до 90% жилых многоэтажек и 60% частных домов города были повреждены или уничтожены.

Кремль вкладывает миллиарды долларов в строительство десятков новых многоэтажек, отстраивая целые районы - невиданная активность, если сравнивать с остальными оккупированными территориями. Однако строят эти новенькие дома вовсе не для мариупольцев, чье жилье уничтожили российские бомбы и снаряды.

Видео дня

Витрина "русского мира"

В разговорах с NYT некоторые мариупольцы высоко оценили российское восстановление города, но другие описали реконструкцию как "Потемкинскую деревню".

"Несмотря на все продолжающееся строительство, местные жители не видят целостного подхода к развитию города. Они не видят его будущего", - рассказал Николай Осиченко, бывший руководитель мариупольского телеканала, который сейчас ведет ток-шоу на YouTube из Киева.

Некоторые сильно поврежденные достопримечательности города были восстановлены. Но не всегда это оценивают хорошо. Например, россияне полностью отстроили Драматический театр, на который в марте 2022 года российский самолет сбросил авиабомбу, убив по разным данным от 300 до 600 гражданских, которые там скрывались. Вскоре театр должен возобновить работу, воплотив в реальности выражение "танцы на костях".

Некоторым мариупольцам, которые жили в центре города, дали квартиры в новом районе на окраине. Именно в этот новый район с пропагандистской целью приезжал Путин в 2023 году.

Однако люди жалуются, что новый район до сих пор плохо обслуживается общественным транспортом, а в новой больнице не хватает медицинского персонала.

Конфискация жилья у законных владельцев

Как рассказывают мариупольцы, у них нет возможности купить жилье в новых многоэтажках, ведь стоимость квартир в них начинается от 100 000 долларов.

Изначально российские власти обещали бесплатно раздавать квартиры в новостройках тем мариупольцам, чье жилье было разрушено. Но Интернет заполнен многочисленными видео с коллективными обращениями горожан к "новой власти", в которых те жалуются, что так и не получили новое жилье.

Что еще хуже, россияне отбирают уцелевшее или пригодное для восстановления жилье у законных владельцев. В первую очередь у тех, кто выехал с оккупированной территории. Такую недвижимость оккупанты объявляют ничейной и конфискуют. Но отбирают квартиры даже у тех, кто остался в городе и смирился с жизнью в оккупации, или даже радовался ей.

Россияне переименовали многие улицы и даже поменяли номера домов. Вследствие этого украинские документы на собственность оказались неактуальными.

Постепенно оккупанты отошли от обещаний дать новое жилье тем, чьи дома были разрушены, оставив людей в подвешенном состоянии. Те, кто соглашаются на денежную компенсацию, получают мизерные выплаты.

Колонизация города

"Наиболее впечатляющим изменением является то, что некоторые жители называют "русификацией" Мариуполя. Российский трехцветный флаг повсеместно встречается, а украинские памятники демонтированы", - пишет NYT.

Отменив льготную ипотеку в России (потому что все деньги идут на войну), Кремль создал программу государственных субсидий на ипотеку для оккупированных украинских территорий (кроме Крыма). И поскольку новые дома строят только в Мариуполе, фактически это программа именно для него. Россияне могут покупать квартиры в городе под 2% годовых, что гораздо ниже 22-процентной ставки в самой России.

При этом показательно, что Россия умышленно сопротивляется возвращению мариупольцев, которые уехали из города в начале войны. Чтобы попасть в город, украинцам нужно сначала прибыть в международный аэропорт "Шереметьево" в Москве, где они должны пройти идеологическую проверку на лояльность к российскому государству. Большинство проверку не проходит, им запрещают въезд в Россию, а значит и на оккупированные территории. Их жилье в Мариуполе конфискуют.

Однако есть среди мариупольцев и те, кто радуются жизни с российским сапогом на груди. Так, видеоблогер по имени Николай высоко оценил тот факт, что "серый советский центр города" постепенно исчезает. Он также радуется появлению в городе пародии на McDonald's - закусочной Mak Fly.

Однако даже такие фанаты "русского мира" признают существование ряда невиданных до войны проблем. Например, стай бездомных собак, нападающих на пешеходов, а также целых кварталов уничтоженных россиянами частных домов, которые до сих пор выглядят "апокалиптически".

Жизнь в оккупации: Донецк

Как писал УНИАН, после 11 лет российской оккупации Донецк так и не получил обещанного "процветания". Главной проблемой стала полная бесхозяйственность захватчиков, приведшая к хроническим коммунальным кризисам - нехватке чистой воды, заброшенным сетям, затопленным подвалам и хаосу с мусором.

Горожане получают грязную воду по сменному графику или носят ее из автоцистерн, дети часто учатся дистанционно из-за отсутствия водоснабжения в школах, а город страдает от нашествия крыс и бездомных собак. На этом фоне оккупационная власть организует показательные "празднования", тогда как жители говорят, что город фактически приходит в упадок.

Вас также могут заинтересовать новости: