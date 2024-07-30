По мнению главы агентства Сергея Згурца, это даже решило бы вопрос по F-16 - Украина смогла бы привлечь техников из других стран.

Законопроект о создании в Украине ЧВК может помочь Силам обороны расширить количество личного состава с профессиональными навыками дополнительно к мобилизации.

"Вопрос о создании ЧВК уже поднимается неоднократно. Сейчас один из народных депутатов представил новый законопроект. Появились новости, что Минобороны поддержало решение о ЧВК. Но, если детально ознакомиться, то это не совсем так. Минобороны говорит о том, что этот законопроект надо доработать, поскольку он противоречит действующим законам о разведке и других органах госуправления", - рассказал в эфире "Еспресо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его оценке, Украина очень медленно движется в вопросах создания ЧВК. В частности, еще в прошлом году украинская консалтинговая компания Omega Consulting заявила, что может обеспечить прибытие в Украину около 20 тысяч подготовленных военных из других стран. Однако эту инициативу не поддержали в управлении разведки.

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По словам Згурца, сейчас Украина снова пытается сформировать необходимые механизмы, чтобы получить людей с соответствующим опытом. Эксперт отметил, что если бы было решение о ЧВК, это даже решило бы вопрос по F-16 - Украина смогла бы привлечь техников из других стран.

"Пилотов нам подготовят, но техники, которые имеют опыт работы с F-16 в армиях разных государств, могли бы значительно помочь. Другим важным направлением является медицинская поддержка. Батальон "Госпитальеры", который не имеет поддержки со стороны государства и пытается получать помощь со стороны волонтеров - это тоже определенный вид частной медицинской компании, которая работает для ВСУ. Такие направления нужно было использовать еще раньше", - отметил директор Defense Express.

Создание частных военных компаний в Украине - что известно

В мае этого года в ВР зарегистрировали законопроект о международных оборонных компаниях в Украине. Предлагается разрешить оборонным компаниям действовать за рубежом, охраняя объекты, людей или территории тех или иных государств.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что во время войны основания ЧВК может создать риски и опасности для внутренней стабильности страны.

Похожего мнения и другой эксперт Игорь Жданов. Он считает, что создание частных военных компаний в Украине может нести определенную угрозу для правопорядка.

Создание в Украине частных военных компаний во время войны неуместно, считает офицер резерва ВСУ, военный аналитик Андрей Крамаров.

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