Сейчас есть шесть различных статусов в приложении.

Новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая и теперь у военнообязанных, резервистов и призывников есть 60 дней для обновления данных. Для этого можно воспользоваться новым приложением "Резерв+".

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал "Громадському" растолковал, что означают статуса, которые там можно увидеть.

"Уточняется " - означает, что информация, которую военнообязанный внес, еще обрабатывается специалистами ТЦК. Например, человек предоставил справку о том, что является студентом. Эту информацию надо проверить по реестрам Минобразования.

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Как отмечается, этот статус временный. После этого он изменится на другие - "подлежит призыву", "временно непригоден" и тому подобное.

"Подлежит призыву" - означает, что лицо может быть мобилизовано. Такой военнообязанный или ждет боевую повестку, или может принести в ТЦК документы о невозможности его призыва (бронирование, право на отсрочку из-за обучения, рождения третьего ребенка и т.д.).

"Временно непригоден " - этот статус можно получить после прохождения военно-врачебной комиссии по состоянию здоровья. Например, если человек нуждается в операции для улучшения физического состояния.

"В розыске" - это означает, что военнообязанный в течение лет не предоставил никакой информации в ТЦК. Иногда они не приходили для учета еще с момента получения подростком удостоверения о приписке к призывному участку.

Согласно новому закону, после 25, когда заканчивается призывной возраст, человек переходит в разряд военнообязанных. Если гражданин не явился в ТЦК, он приобретает статус "в розыске", но с уголовным розыском это не связано. Также это касается тех, кто переезжает в другие населенные пункты, не снявшись с воинского учета по предыдущему месту регистрации. Чтобы избавиться от этого статуса, необходимо явиться в территориальный центр комплектования.

"Снято" - этот статус означает, что лицо официально снято с воинского учета в связи с изменением места жительства или по состоянию здоровья в соответствии с выводами ВВК.

"Исключено " - человек по возрасту или по состоянию здоровья исключен из учета в качестве военнообязанного. Также это касается лица, осужденного за тяжкие преступления. В то же время этот статус имеют и действующие военные, ведь пойдя на службу, они перестают быть военнообязанными, а становятся военнослужащими.

Неизменные статусы есть только у граждан, достигших 60-летнего возраста. Все остальные имеют ситуативные статусы.

Мобилизация в Украине

С 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации. Поэтому теперь все военнообязанные должны обновить свои учетные данные. Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете с помощью программы "Резерв+", которую также запустили 18 мая.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что электронные повестки не будут поступать в мобильное приложение "Резерв+".

"Сейчас не существует такого понятия, как электронная повестка. Законодательно принципы оповещения граждан не менялись - повестка может быть вручена только лично и под подпись, как и раньше", - отметил он.

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