Известно, что теперь обновить свои данные можно с помощью приложения "Резерв+".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что электронные повестки не будут поступать в мобильное приложение "Резерв+".

"Сейчас не существует такого понятия, как электронная повестка. Законодательно принципы оповещения граждан не менялись - повестка может быть вручена только лично и под подпись, как и раньше", - отметил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, омбудсман рассказал, что военнообязанный, который обновит военно-учетные данные через приложение:

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не станет "уклонистом";

не должен будет проходить ВВК до отдельного решения ТЦК;

сможет получить выписку из реестра "Оберіг" и информацию, которая есть в органах государственной власти;

не будет тратить время в очередях в ТЦК;

избежит штрафов до 51 тысяч грн;

сможет беспрепятственно перемещаться через блокпосты;

будет проходить быструю проверку данных в случае остановки на улице - вместо принудительной поездки в ТЦК.

Также Лубинец напомнил, что военнообязанные имеют три способа обновления своих данных, а именно:

ТЦК и СП;

ЦПАП;

мобильное приложение "Резерв+".

Приложение "Резерв+" - что известно

Как писал УНИАН, с 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации. Поэтому теперь все военнообязанные от 18 до 60 лет имеют 60 дней, чтобы обновить свои учетные данные. Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете с помощью приложения "Резерв+", которое также запустили 18 мая.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что работа этого приложения значительно разгружает работу ТЦК и СП и ЦПАУ. Также она отметила, что скоро там появятся новые функции.

"Сейчас около полумиллиона военнообязанных уже эти данные обновили. Из них 415 тысяч сделали это через приложение "Резерв+", - заверила она.

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