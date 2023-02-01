Украина почти полностью приблизилась к полному выполнению критериев Еврокомиссии, но есть и совсем "провальные" сферы для нашего государства.

Украина стала ближе к получению кандидатского статуса в члены ЕС. Сейчас стране удалось пересечь психологическую границу в 50% в рамках выполнения нужных критериев для вступления.

К такому выводу пришел консорциум из девяти экспертных организаций в рамках исследования, которое проводилось под эгидой Центра "Новая Европа". Отмечается, что уровень выполнения Украиной требований ЕС в контексте кандидатского статуса достиг 5,8 балла из 10 возможных. Всего страна должна выполнить семь требований для достижения соответствующего статуса кандидата в ЕС.

Эксперты трижды оценивали прогресс Украины в воплощении нужных критериев: в конце лета, в октябре и начале 2023 года. Они отметили, что наибольшего прогресса наше государство достигло в реформе медиасферы.

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По этому критерию удалось достичь наивысшей оценки в 9 баллов из 10 возможных благодаря решению украинского парламента, который 13 декабря принял закон о медиа. Уже 29 декабря его подписал президент Владимир Зеленский. Сейчас для полного успеха по этому критерию нужно принять изменения в закон о рекламе. Это позволит выполнить положения аудиовизуальной директивы ЕС.

Также прогресс фиксируется в законодательных изменениях относительно нацменьшинств, хотя правительству еще надо принять подзаконные акты к рамочному закону. По этому критерию пока достигнуто 8 баллов из 10.

Хороший результат есть в выполнении критерия относительно антикоррупционных органов и судебной реформы - 7 баллов из 10. В борьбе за отмывание средств прогресс хуже - лишь 6 баллов.

Но украинские эксперты также отметили совсем провальные сферы, которые все еще недостаточно усовершенствованы. Речь идет об отборе судей Конституционного суда - здесь уровень выполнения требований снизился с 3 до 2 баллов.

Также 2 балла Украина получила за проведение антиолигархической реформы.

Членство Украины в ЕС

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал соответствующую заявку на получение статуса кандидата в ЕС для Украины на фоне войны с Российской Федерацией. Тогда он подчеркнул, что получение статуса страны кандидата-это не просто новая ступенька, а новая вершина на пути к европейскому будущему для Украины.

В июне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕК рекомендовала Евросовету предоставить нашей стране статус кандидата.

Уже 23 июня Европейский совет официально предоставила Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Также этот статус получила Молдова.

Сейчас подготовка к членству предусматривает завершение всесторонней трансформации всех сфер Украины и выполнение определенных критериев для достижения соответствия членству в ЕС.

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