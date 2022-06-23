На переговорах в Европейском совете по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз оказались сложнее, чем полагали.
Некоторые государства хотят, чтобы статус кандидата на членство в ЕС получила и Босния и Герцеговина, написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Переговоры о предоставлении статуса кандидата Украине и Молдове в Европейском совете оказываются несколько сложнее, чем предполагалось изначально, поскольку некоторые страны хотят получить статус кандидата и для Боснии", - отметил он.
Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский поставил подпись заявкой на членство Украины в ЕС. Статус кандидатов на вступление в объединение государств также захотели получить Молдова и Грузия.
17 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендовала Евросовету предоставить украинскому государству статус кандидата в Евросоюз.
23 июня Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.
Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в объединение государств ожидается 23-24 числа.
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