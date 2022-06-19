Украина будет становиться более привлекательной для инвесторов после получения статуса кандидата и начала движения к членству.

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о преимуществах, которые Украина будет иметь после получения статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.

"Во-первых, это юридическое закрепление европейского будущего Украины. Это означает, что Украина не просто потенциально когда-то может присоединиться к ЕС, а что процесс запущен, и она соответствует уже значительному количеству критериев, которые выдвигаются к кандидатам", - отметил премьер.

Также подготовка к членству будет предусматривать завершение всесторонней трансформации всех сфер.

"В этом Украину постоянно будет поддерживать Еврокомиссия, оказывая необходимую консультационную и другую помощь", - написал Шмыгаль.

"Украина станет полноправным членом программ и инициатив ЕС, открытых как для стран ЕС, так и стран со статусом кандидата на членство. Украина как страна-кандидат будет иметь более широкие возможности для того, чтобы ее голос был услышан во время формирования политики ЕС", - подчеркнул глава правительства.

По его убеждению, Украина будет становиться более привлекательной для инвесторов после получения статуса кандидата и начала движения к членству.

"Бизнес-климат будет приближаться к условиям, как в странах ЕС - инвесторы будут действовать на рынке, который является предсказуемым, а бизнес - защищенным. Привлекательность для инвесторов также потребует надежных гарантий безопасности после победы над Россией", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что Украине будет доступна финансовая помощь для стран, которые готовятся к вступлению в ЕС (инструмент предвступительной помощи). Он пояснил, что такая помощь может оказываться через гранты, инвестиции или как техническую помощь.

По его словам, "аккумулируя средства для восстановления Украины сегодня через специальный Трастовый фонд солидарности ЕС относиться к таким инвестициям не как к послевоенному восстановлению третьей страны, а инвестициям в благосостояние потенциального будущего члена ЕС".

Шмыгаль убежден, что движение в ЕС позволит модернизировать Украинское государство.

"Мы заинтересованы сделать все изменения как можно быстрее. Украина - это Европа и вскоре Украина будет членом Европейского Союза", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз. Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.