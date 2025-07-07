По ее словам, есть две главные причины выезда учеников старших классов.

Украина должна выработать государственную политику по возвращению беженцев. Надо работать над возвращением как взрослых граждан, так и молодежи.

Такое мнение в интервью Укринформу высказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик, комментируя проблему выезда из страны учеников старших классов. По ее словам, статистических данных по возрасту нет, однако страну покидают как мальчики, так и девочки.

Директора и учителя рассказывают, что количество одиннадцатиклассников, которые учатся в очном формате, снижается в течение года - часть детей переводятся на дистанционное обучение и выезжают за границу, где адаптируются к жизни в другой стране.

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По словам Лещик, первой причиной выезда для детей и их родителей является вопрос безопасности. Также их тревожит информация о том, что в стране могут снизить мобилизационный возраст:

"Что заставляет выезжать? Эти сообщения о мобилизации с 18 лет также пугают родителей. Иногда смотришь на детей за рубежом и видишь, что они не всегда могут там адаптироваться, есть проблемы. Им было бы лучше здесь. Но мы должны говорить о том, что заставит их вернуться".

Согласно опросу уполномоченного по правам человека, для возвращения беженцам важны наличие в Украине жилья, работы и родственников. Также для довольно большого процента родителей важны перспективы образовательной сферы.

Из Украины выезжает молодежь

Как известно, после 11-го класса немало украинских школьников и их семьи решают, что дети будут продолжать обучение за рубежом. Это связано с опасениями относительно безопасности и мобилизации, а также с образовательными перспективами.

Отток квалифицированных выпускников может привести к дефициту специалистов, особенно технических, и подорвать потенциал страны. Кроме того, выезд молодежи ускоряет уже существующий спад количества населения.

Ранее руководитель дистанционной коммерческой школы Владимир Страшко заявил, что получает множество обращений от родителей старшеклассников, которых хотят вывезти за границу.

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