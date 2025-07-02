Он назвал главные условия возвращения тех, кто уехал.

Украина надеется, что после прекращения войны домой вернутся около 70-80% беженцев, которые покинули страну.

Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя озвученные журналистом данные о том, что после войны лишь 30% граждан Украины планируют покинуть Испанию. По словам Шмыгаля, опросы свидетельствуют о том, что главными условиями возвращения людей являются безопасность и возможность трудоустройства:

"Безопасность будет тогда, когда закончится война. Занятость придет, если мы начнем проекты реконструкции в Украине и восстановления жилья. С течением времени и затягиванием войны процент беженцев, которые четко заявили, что хотят вернуться в Украину, уменьшился, но мы все еще ожидаем, что 70-80% украинцев вернутся домой и поддержат экономику во время процесса восстановления, имея работу и безопасность".

Беженцы из Украины в Европе

Как известно, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз активировал Директиву о временной защите.

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Она гарантирует украинским беженцам право на проживание, трудоустройство, доступ к образованию, медицинским услугам и социальной поддержке.

По данным Евростата, по состоянию на конец ноября статус временной защиты в странах Евросоюза имели 4,2 миллиона граждан Украины. Больше всего украинцев приняли Германия, Польша и Чехия.

В начале года Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев сообщало, что 61% беженцев из Украины хотят вернуться домой.

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